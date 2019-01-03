Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor

Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor

1 saat önce

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyorŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti.

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti.
Çeşitli birliklerden gönderilen tank ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Burada personellerin ihtiyaçları ile tırların yakıt ikmalleri yapılmasının ardından konvoy Mardin güzergahına doğru ilerledi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Mardin, Suriye, 3. Sayfa
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