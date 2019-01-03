Suriye Sınırına Tank Sevkiyatı Sürüyor
1 saat önce
Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyorŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti.
Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa üzerinden Mardin'e geçti.
Çeşitli birliklerden gönderilen tank ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Burada personellerin ihtiyaçları ile tırların yakıt ikmalleri yapılmasının ardından konvoy Mardin güzergahına doğru ilerledi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:34 Kaynak: İHA
Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı 9 Aylık Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu
Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı
Suriye Ordusu, PYD'li 400 Teröristin Münbiç'i Terk Ettiğini İddia Etti
ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz