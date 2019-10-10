Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor

55 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına tank sevkiyatı sürüyor.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınır hattına tank sevkiyatı sürüyor.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve obüs yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına gitti.Askeri araçlar ve tankların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
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