Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
30 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına tank sevkiyatı devam ediyor.
Şırnak'taki çeşitli birliklerden geçen tank yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçerek Şanlıurfa'daki sınır birliklerine gönderildi. Tankların sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER: Emrah KIZIL, Selim KAYA/MARDİN,
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