Suriye Sınırına Tank Sevkiyatları Sürüyor
21 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Van'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada personel ihtiyaçları ile yakıt ikmalleri yapılan tank yüklü tırlar, daha sonra Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:36 Kaynak: İHA
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