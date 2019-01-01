Suriye Sınırına Tank Sevkiyatları Sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.



Van'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada personel ihtiyaçları ile yakıt ikmalleri yapılan tank yüklü tırlar, daha sonra Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildi. - ŞANLIURFA

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