Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına tank takviyesi
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Suriye sınırına tank takviyesi

2 saat önce

Hatay'dan yola çıkan tanklar Şanlıurfa-Suriye sınırına gönderildi.

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Hatay'dan yola çıkan tanklar Şanlıurfa- Suriye sınırına gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Ahmet Tor Kışlasından yola çıkan tanklar, Kırıkhna ilçesinden geçti. Ardından tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa- Suriye sınırına gönderildi. - HATAY
Şanlıurfa, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
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