Suriye sınırına tank takviyesi
1 saat önce
Hatay'dan yola çıkan tanklar Şanlıurfa - Suriye sınırına gönderildi.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
'dan yola çıkan tanklar Şanlıurfa
- Suriye
sınırına gönderildi. Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun
ilçesi Ahmet Tor Kışlasından yola çıkan tanklar, Kırıkhna ilçesinden geçti. Ardından tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa- Suriye sınırına gönderildi.
(İsmet Biçen/İHA)
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