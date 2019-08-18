Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına tank takviyesi
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Suriye sınırına tank takviyesi

8 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Şanlıurfa, Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi. - HATAY
Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:05 Kaynak: İHA
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