Suriye sınırına tank takviyesi
8 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:05 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Suriye
sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden Hatay
'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar tank ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan
ilçesinden geçerek Şanlıurfa
, Suriye sınırına gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi. - HATAY
3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden