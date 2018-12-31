Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Tank ve Obüs Sevkıyatı

Suriye Sınırına Tank ve Obüs Sevkıyatı

31 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla tank ve obüs sevkıyatı sürüyor.

Suriye Sınırına Tank ve Obüs Sevkıyatı, System.String[]
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla tank ve obüs sevkıyatı sürüyor.

Hatay'dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa ve Mardin'e askeri sevkıyatlar devam ediyor. Yaklaşık 30 tıra yüklenen tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı, geniş güvenlik önlemleri ile sınıra sevk ediliyor.

Bölgedeki sevkıyatların peyderpey devam etmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:03 Kaynak: İHA

Mardin, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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