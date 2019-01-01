Suriye Sınırına Tank ve Obüs Sevkıyatı
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla tank ve obüs sevkıyatı sürüyor.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla tank ve obüs sevkıyatı sürüyor. Hatay
'dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa
ve Mardin
'e askeri sevkıyatlar devam ediyor. Yaklaşık 30 tıra yüklenen tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcı, geniş güvenlik önlemleri ile sınıra sevk ediliyor.
Bölgedeki sevkıyatların peyderpey devam etmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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