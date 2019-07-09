Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı
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Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı

57 dakika önce

Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı -Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkıyatı yapıldı.

Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı
-Sınırın sıfır noktasına askeri araç sevkıyatı yapıldı.
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye'nin Telabyad kentine sınırı olan Akçakale ilçesine geldi.
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 40 araçlık tank ve obüs konvoyu gece saat saat 01.00'de Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı. Konvoyda tank, obüs ve mühimmat olduğu öğrenildi.
Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:21 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Genel
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