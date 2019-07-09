Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı
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Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye'nin Telabyad kentine sınırı olan Akçakale ilçesine geldi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
20. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoyun bir kısmı PKK/PYD terör örgütünün kontrolünde olan Suriye
'nin Telabyad kentine sınırı olan Akçakale
ilçesine geldi. Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 40 araçlık tank ve obüs konvoyu gece saat saat 01.00'de Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3. Hudut Alay Komutanlığına alındı. Konvoyda tank, obüs ve mühimmat olduğu öğrenildi.
(Mehmet Dikeç/İHA)
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