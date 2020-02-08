Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, İslahiye'den geçerek Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti. Sevkiyata ait araçlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanan geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti. - GAZİANTEP