Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı

6 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.

Suriye sınırına tank ve obüs sevkiyatı, System.String[]

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, İslahiye'den geçerek Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti. Sevkiyata ait araçlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanan geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti. - GAZİANTEP

İslahiye, Türkiye, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:49 Kaynak: İHA
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