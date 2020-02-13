Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı

6 saat önce

GAZİANTEP(İHA) – Türkiye'nin farklı birliklerinden tank ve obüs türü zırhlı araçların Suriye sınıra sevkıyatı bugün de devam etti.

Suriye sınırına tank ve obüs sevkıyatı, System.String[]

GAZİANTEP(İHA) – Türkiye'nin farklı birliklerinden tank ve obüs türü zırhlı araçların Suriye sınıra sevkıyatı bugün de devam etti.


Edinilen bilgiye göre, İdlib gerginliği sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye askeri sevkıyatları da devam ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden yola çıkarılan 15 tank ve obüsün bulunduğu tırlardan oluşan askeri araç konvoyu, geniş güvenlik tedbirleri arasında sınır hattına ilerliyor.


Suriye sınırında, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde konuşlanacağı öğrenilen tank ve obüslerin, ihtiyaç durumunda İdlib sınırına hareket edeceği belirtildi. - GAZİANTEP

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:11 Kaynak: İHA
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