Suriye Sınırına Tank ve Top Sevkiyatı
17 dakika önce
Suriye sınırına tank ve top sevkiyatıŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla tank ve top sevkiyatı sürüyor.
Suriye sınırına tank ve top sevkiyatı
ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla tank ve top sevkiyatı sürüyor.
Hatay'dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa ve Mardin'e askeri sevkiyatlar devam ediyor. Yaklaşık 30 tıra yüklenen tank, obüs, ve zırhlı personel taşıyıcı, geniş güvnelik önlemleri ile sınıra sevk ediliyor.
Bölgedeki sevkıyatların peyder pey devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:13 Kaynak: İHA
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