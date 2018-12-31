Suriye Sınırına Tank ve Top Sevkiyatı

Suriye sınırına tank ve top sevkiyatıŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla tank ve top sevkiyatı sürüyor.

Suriye sınırına tank ve top sevkiyatı



ŞANLIURFA - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla tank ve top sevkiyatı sürüyor.

Hatay'dan Suriye sınırındaki Şanlıurfa ve Mardin'e askeri sevkiyatlar devam ediyor. Yaklaşık 30 tıra yüklenen tank, obüs, ve zırhlı personel taşıyıcı, geniş güvnelik önlemleri ile sınıra sevk ediliyor.

Bölgedeki sevkıyatların peyder pey devam etmesi bekleniyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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