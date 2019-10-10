Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

28 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.

Bir süre önce farklı birliklerden Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıları tırlara yüklendi.

Güvenlik önlemleri altında yola çıkan çok sayıda aracın, Gaziantep istikametine gittiği görüldü.

Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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