Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:23 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.
Bir süre önce farklı birliklerden Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıları tırlara yüklendi.
Güvenlik önlemleri altında yola çıkan çok sayıda aracın, Gaziantep istikametine gittiği görüldü.
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