Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:23 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.
Kırıkhan ilçesindeki askeri birliklerde konuşlu bulunan zırhlı personel taşıyıcı araçlar ve tanklar tırlara yüklenerek Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere yola çıktı.
Güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrılarak Hassa ilçesinden geçen konvoyun Gaziantep'e doğru gittiği gözlendi.
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