Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı - Son Dakika
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Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı

6 saat önce

ŞANLIURFA'daki birliklerden sevk edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]

ŞANLIURFA'daki birliklerden sevk edilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Şanlıurfa'daki birliklerden dün gece sınıra gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü araçların bulunduğu konvoy, sabaha karşı İslahiye'ye ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoydaki araç ve personelin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki üslerde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Gaziantep, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:30 Kaynak: DHA
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