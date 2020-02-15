Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makineleri sevk edildi - Son Dakika

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Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makineleri sevk edildi
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank, zırhlı iş makineleri ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank, zırhlı iş makineleri ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı araç ve zırhlı iş makineleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.Araçların geçişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sevkiyatların süreceği öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
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