Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makineleri sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makineleri sevk edildi - Son Dakika

Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makineleri sevk edildi

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank, zırhlı iş makineleri ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına tank ve zırhlı iş makineleri sevk edildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank, zırhlı iş makineleri ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı araç ve zırhlı iş makineleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.Araçların geçişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sevkiyatların süreceği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
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