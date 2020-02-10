Suriye sınırına tank ve ZPT sevkiyatı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırına tank ve ZPT sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına tank ve ZPT sevkiyatı

6 saat önce

Şanlıurfa'dan yola çıktığı öğrenilen 15 araçlık askeri konvoy İslahiye'den geçerek sınıra doğru hareket etti.

Suriye sınırına tank ve ZPT sevkiyatı, System.String[]

Şanlıurfa'dan yola çıktığı öğrenilen 15 araçlık askeri konvoy İslahiye'den geçerek sınıra doğru hareket etti.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, mühimmat taşıyıcılar, tank ve ZPT araçların da bulunduğu yaklaşık 15 araçlık askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'den geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.


Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan birliklerde bekletilerek ihtiyaç durumunda sınırı geçecekleri öğrenildi. - GAZİANTEP

İslahiye, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
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