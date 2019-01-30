Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı
2 saat önce
- Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatıHATAY - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen 20 askeri araç, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçesine ulaştı.
- Suriye
sınırına zırhlı araç sevkiyatı
HATAY - Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen 20 askeri araç, Hatay
'ın Kırıkhan
ve Reyhanlı
ilçesine ulaştı. Türkiye
'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), sınırdaki birliklere doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:42 Kaynak: İHA
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