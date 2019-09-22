Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
Son Dakika Güncel Haber

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

59 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan 15 zırhlı aracın sınır karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.


Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
ABD'li Senatör Graham: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi oldukça önemli Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri araç sevkiyatı devam ediyor Rüyasında gördüğü annesi için duamatik tasarladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 00:35:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]