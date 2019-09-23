Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
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ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:29 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan 15 zırhlı aracın sınır karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.
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