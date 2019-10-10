Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:58 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden gelen zırhlı araç yüklü tırlarla askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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