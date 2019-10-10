Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına çeşitli illerden gelen zırhlı araç yüklü tırlarla askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:58 Kaynak: AA
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