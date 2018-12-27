Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı Sürüyor
1 saat önce
Türkiye'nin batı illerinden Suriye sınırına zırhlı araç ve personel sevkiyatı sürüyor.
Türkiye
'nin batı illerinden Suriye
sınırına zırhlı araç ve personel sevkiyatı sürüyor.
Türkiye'nin Kırklareli
, Sakarya Arifiye
ve Kocaeli Derince
'den yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri personelin bulunduğu tren İslahiye Fevzipaşa
Garı'na ulaştı. Yaklaşık 26 vagonda bulunan zırhlı araç ve personel, Gaziantep
'te trenden indirilerek sınır ötesi ve sınırdaki birliklere yönlendirilecek. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:45 Kaynak: İHA
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