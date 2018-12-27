Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı Sürüyor

Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı Sürüyor

1 saat önce

Türkiye'nin batı illerinden Suriye sınırına zırhlı araç ve personel sevkiyatı sürüyor.

Suriye Sınırına Zırhlı Araç Sevkiyatı Sürüyor, System.String[]
Türkiye'nin batı illerinden Suriye sınırına zırhlı araç ve personel sevkiyatı sürüyor.

Türkiye'nin Kırklareli, Sakarya Arifiye ve Kocaeli Derince'den yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri personelin bulunduğu tren İslahiye Fevzipaşa Garı'na ulaştı. Yaklaşık 26 vagonda bulunan zırhlı araç ve personel, Gaziantep'te trenden indirilerek sınır ötesi ve sınırdaki birliklere yönlendirilecek. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:45 Kaynak: İHA

Kırklareli, Derince, Türkiye, Suriye, 3. Sayfa
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