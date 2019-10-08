Suriye sınırına zırhlı araçlar sevk ediliyor

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan çok sayıda askeri araç, Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı ile sınır birliklerine gitti. Askeri konvoyda tank, obüs, iş makineleri ve mühimmat taşıyan araçlar olduğu gözlendi.

(İHA)