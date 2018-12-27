Suriye Sınırına Zırhlı Araçların Sevkıyatına Devam Edildi
1 saat önce
Suriye sınırına zırhlı araçların sevkıyatına devam edildiGAZİANTEP - Türkiye'nin batı illerinden Suriye sınırına zırhlı araç ve personel sevkıyatı sürüyor.
Suriye
sınırına zırhlı araçların sevkıyatına devam edildi
GAZİANTEP - Türkiye
'nin batı illerinden Suriye sınırına zırhlı araç ve personel sevkıyatı sürüyor.
Türkiye'nin Kırklareli
, Sakarya Arifiye
, ve Kocaeli Derince
'den yüklenen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri personelin bulunduğu tren İslahiye Fevzipaşa
Garı'na ulaştı. Yaklaşık 26 vagonda bulunan zırhlı araç ve personel, Gaziantep
'te trenden indirilerek sınır ötesi ve sınırdaki birliklere yönlendirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:01 Kaynak: İHA
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