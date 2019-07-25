Suriye sınırına zırhlı araçlarla komando sevkiyatı
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Suriye sınırına zırhlı araçlarla komando sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 15 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
sınırına zırhlı araçlarla komando sevkiyatı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 15 araçlık komando sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı. Şanlıurfa'da gerekli ikmalleri yapılan 15 araçlık konvoy daha sonra Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıktı. Konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi.
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