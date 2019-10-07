Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına zırhlı iş makineleri takviyesi
Son Dakika Dünya Suriye sınırına zırhlı iş makineleri takviyesi

Suriye sınırına zırhlı iş makineleri takviyesi

40 dakika önce

Suriye sınırına zırhlı iş makineleri takviyesi

Suriye sınırına zırhlı iş makineleri takviyesi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı operasyona yeşil ışık yakmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.


Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:51 
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Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı yapıldı
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