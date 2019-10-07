Suriye sınırına zırhlı iş makineleri takviyesi
40 dakika önce
Suriye sınırına zırhlı iş makineleri takviyesi
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlemeyi planladığı operasyona yeşil ışık yakmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı iş makinesi takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:51
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