Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Zırhlı İş Makinesi Sevkiyatı

Suriye Sınırına Zırhlı İş Makinesi Sevkiyatı

31 dakika önce

Suriye sınırına zırhlı iş makinesi sevkiyatıŞANLIURFA - Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı iş makinesi sevkıyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına zırhlı iş makinesi sevkiyatı

ŞANLIURFA - Suriye'nin sınır komşusu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı iş makinesi sevkıyatı gerçekleştirildi.
Ceylanpınar ilçesine 3 adet askeri amaçlı zırhlı iş makinesi sevk edildi. Tırların üzerine konularak getirilen zırhlı iş makinelerinin birinin ekskavatör olduğu, diğer iki iş makinesinin ise tankların geçişinde köprü vazifesi göreceği ileri sürüldü. Ağır iş makinelerinin ise sınır birliklerinde kullanılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:08 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Ceylanpınar, Suriye, 3. Sayfa
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