Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Zırhlı Personel Taşıyıcı Sevkiyatı

Suriye Sınırına Zırhlı Personel Taşıyıcı Sevkiyatı

44 dakika önce

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatıHATAY - Hatay'da Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor.

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı

HATAY - Hatay'da Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor.
Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için ülkenin çeşitli birliklerinden gelen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı sürüyor. Sabah erken saatlerde sınır birliklerine sevk edilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Mardin'deki birliklere gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:54 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, Genel
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