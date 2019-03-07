Suriye Sınırına Zpt Sevkiyatı
17 dakika önce
Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen onlarca zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komandolar, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.
Suriye
sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen onlarca zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komandolar, Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınıra ulaştı. Hatay
'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gecenin geç saatlerinde Suriye sınır birliklerine yüzün üzerinde ZPT ve komando sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı
ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:01 Kaynak: İHA
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