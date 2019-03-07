Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Zpt Sevkiyatı

Suriye Sınırına Zpt Sevkiyatı

17 dakika önce

Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen onlarca zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komandolar, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.

Suriye Sınırına Zpt Sevkiyatı, System.String[]
Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen onlarca zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komandolar, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gecenin geç saatlerinde Suriye sınır birliklerine yüzün üzerinde ZPT ve komando sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:01 Kaynak: İHA

Hatay, Kırıkhan, Suriye, Güncel
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