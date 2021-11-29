Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay ve Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartalları'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, yakalananlardan 2'sinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu, 1'inin kırmızı bültenle arandığının belirlendiği kaydedildi.