Suriye sınırında '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri - Son Dakika
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Suriye sınırında '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri

08.04.2022 10:09

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandıAsri mezarlıkta bulunan Şehitlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte Şehitler Anıtına çelenk sunuldu.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Asri mezarlıkta bulunan Şehitlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte Şehitler Anıtına çelenk sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, şehitler için dua okudu. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, CHP İl Başkanı Mehmet Akif Perker ve daire müdürleri tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla da yakından ilgilendi. - KİLİS

Suriye sınırında '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri
Suriye sınırında '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri
Suriye sınırında '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri

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Polis Haftası, Suriye, Kilis, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırında '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye sınırında '10 Nisan Polis Haftası' etkinlikleri - Son Dakika
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