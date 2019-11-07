Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son Dakika Güncel Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu geçirileceği bilgisine ulaştı.

Suriye sınırında yer alan Hacıpaşa Mahallesi kırsalında, narkotik köpeklerle yapılan operasyonda Asi Nehri kıyısına gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 kilogram esrar buldu.

Olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:08 Kaynak: AA
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