Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Suriye sınırında yer alan Hacıpaşa Mahallesi kırsalında, narkotik köpeklerle yapılan operasyonda Asi Nehri kıyısına gizlenmiş 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 kilogram esrar buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Suriye'den Türkiye 'ye uyuşturucu geçirileceği bilgisine ulaştı.

Hatay 'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 100 bin uyuşturucu hap ile 9,5 kilogram esrar ele geçirildi.

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