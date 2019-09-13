Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı

34 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı.

Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesi Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı.


2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları arazi arama tarama sırasında Yayladağı ilçesi kırsalında şüpheli iki kişiyi fark etti. Ormanlık alana kaçan biri Suriye uyruklu diğeri Türk vatandaşı şüpheliler, askerin havaya ateş açmasıyla yakalandı. Ormanlık alanda yapılan aramada 15 çuval içerisinde Suriye'den geldiği düşünülen gümrük kaçağı 18 bin 750 paket sigara tespit edildi. Gözaltına alınan iki şüpheli Yayladağı İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Yayladağı, Suriye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan sinyali sonrası YPG'li teröristler hendek kazısına hız verdi
Kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı kıskıvrak yakalandı Öfkeli damat, kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 18:49:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında 18 bin 750 paket kaçak sigara yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]