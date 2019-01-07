Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında 191 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi (2)

Suriye Sınırında 191 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirildi (2)

2 saat önce

Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesi'nde metropollerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesi'nde metropollerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'nin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 gün önce Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Salkım mahalleleri bölgesindeki tarlada patlayıcı bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, tarlada, bölgedeki 5 sırt çantasında ve gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada bidon içinde bantlarla sarılı 191 kilogram PETN tipi patlayıcı, 150 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 79 elektrikli kapsül, 14 zaman ayarlı anahtar sistemi, 15 uzaktan kumanda anahtarı, 94 pil, avometre, telsiz rölesi, yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 953 fişek, örgütsel içerikli kitap, drone ve 5 askeri kamuflaj ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen patlayıcı ve bomba düzeneklerinin, metropollerde 29 ayrı eylem yapmak amacıyla Suriye'den ülkemize getirildiği değerlendirilmektedir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:00 Kaynak: AA

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