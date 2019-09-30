Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında 2 terörist yakalandı
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Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

Suriye sınırında 2 terörist yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinden PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişinin sınırı geçeceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini arttırdı. Sınırda devriye atan ekipler, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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