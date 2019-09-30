Suriye sınırında 2 terörist yakalandı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Ayn El Arab ( Kobani ) kentinden PKK/PYD terör örgütü üyesi 2 kişinin sınırı geçeceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini arttırdı. Sınırda devriye atan ekipler, PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmaya götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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