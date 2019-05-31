Suriye sınırında 25 kilo esrar ele geçti
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, boş arazideki çuvalın içinde, 25 kilo esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:57 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suriye
sınırındaki Akçakale
ilçesinde, boş arazideki çuvalın içinde, 25 kilo esrar ele geçirildi.
Suriye'nin terör örgütü PYD/ PKK
denetimindeki Tel Abyad kentine komşu olan Akçakale ilçesinde devriye görevi yapan jandarmalar, sınırdaki araziye bırakılan çuvalı fark etti. Yapılan inceleme sonucu çuvalın içinde 25 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, çuvalı sınır hattına bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.
- Şanlıurfa
Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı
Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto
Manken Tuğba Özay 10 yıllık eşinden boşandı