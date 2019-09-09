Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında 25 kilogram esrar ele geçirildi
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Suriye sınırında 25 kilogram esrar ele geçirildi

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 25 kilogram esrar ele geçirildi.

Suriye sınırında 25 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 25 kilogram esrar ele geçirildi.

2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kıyıgören Hudut Karakolu sorumluluk sahasında bir şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

Şüpheli, yanındaki çantayı bırakıp Suriye tarafına kaçtı. Çantada yapılan aramada 25 kilogram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:42 Kaynak: AA
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