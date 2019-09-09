Suriye sınırında 25 kilogram esrar ele geçirildi
1 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 25 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:42 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 25 kilogram esrar ele geçirildi.
2. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kıyıgören Hudut Karakolu sorumluluk sahasında bir şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.
Şüpheli, yanındaki çantayı bırakıp Suriye tarafına kaçtı. Çantada yapılan aramada 25 kilogram toz esrar bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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