Suriye Sınırında 3 Ceset Bulundu
57 dakika önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgede 3 ceset bulundu.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde, Suriye
sınırına yakın bölgede 3 ceset bulundu. Davutpaşa
Mahallesi Afrin
Çayı yakınlarında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çay kenarında 3 ceset buldu.
Cesetlerin, düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.
Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:00 Kaynak: AA
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