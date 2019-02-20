Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırında 3 Ceset Bulundu

Suriye Sınırında 3 Ceset Bulundu

57 dakika önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgede 3 ceset bulundu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgede 3 ceset bulundu.

Davutpaşa Mahallesi Afrin Çayı yakınlarında ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, çay kenarında 3 ceset buldu.

Cesetlerin, düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:00 Kaynak: AA

Reyhanlı, Hatay, Suriye, Güncel
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