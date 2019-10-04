Suriye sınırında 6 kilogram esrar ele geçirildi
2 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:54 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 6 kilogram esrar ele geçirildi.
Suriye sınırında yer alan Kıyıgören Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan 2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, şüpheli gördükleri kişiyi durdurdu.
Türk vatandaşı olduğu tespit edilen kişinin üzerinde yapılan aramada 6 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli savcılığa sevk edildi.
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