Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında 6 kilogram esrar ele geçirildi
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Suriye sınırında 6 kilogram esrar ele geçirildi

2 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Suriye sınırında 6 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırı yakınlarında 6 kilogram esrar ele geçirildi.

Suriye sınırında yer alan Kıyıgören Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan 2. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, şüpheli gördükleri kişiyi durdurdu.

Türk vatandaşı olduğu tespit edilen kişinin üzerinde yapılan aramada 6 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli savcılığa sevk edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:54 Kaynak: AA
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