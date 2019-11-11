Suriye sınırında 60 bin fidan toprakla buluştu

Zeytin Dalı Hareketinin üstü bölgelerininde yer aldığı Suriye sınırındaki Kilis'te 50 bin fidan dikildi

KİLİS - Zeytin Dalı Hareketinin üst bölgelerinden olan Gülbaba köyü'nünde yer aldığı Suriye sınırındaki Kilis'te 60 bin fidan toprakla buluştu,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye genelinde "1 milyon kişinin katılımıyla daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon ağacın dikimini öngören "Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganıyla başlatılan fidan dikimi Suriye sınırındaki Kilis'te de gerçekleştirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nın üst bölgesi olan Gülbaba Köyü'nün de yer aldığı Kilis'te toplamda 60 bin fidan toprak ile buluştu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sona gerçekleştirilen fidan dikimine Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire amir ve müdürleri adli ve idari yargı mensupları, asker, polis öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vali Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte geldiği alanda fidan dikerken yaptığı kısa konuşmada, "Türkiye cumhuriyeti vatandaşları bu projeye sahip çıktı. Bugün gördüğünüz üzere tüm vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları ağaç dikimi için buradalar" dedi. Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Kilis'te 60 bin fidan bugün toprakla buluşturduklarını belirterek, "Kilis Merkez ilçesi Beşenli, Demirciler, Musabeyli ilçesi Hasanceli, Gülbaba (Martavan), Polateli ilçesi Polatbey mevkileri olmak üzere 5 ayrı yerde 4 bin 670 kişinin katılımıyla 60 bin adet fidan toprakla buluşturuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk, orta, lise, üniversite öğrencileri sivil toplum örgütü temsilcileri, askerler, polisler ve kent protokolünden oluşan binlerce kişi tarafından 60 bin fidan dikildi.