Suriye sınırında 7 yıl sonra kar sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırında 7 yıl sonra kar sevinci - Son Dakika

Suriye sınırında 7 yıl sonra kar sevinci

6 saat önce

Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 yıl aradan sonra yağan kar sevinçle karşılandı.

Suriye sınırında 7 yıl sonra kar sevinci, System.String[]

Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 yıl aradan sonra yağan kar sevinçle karşılandı. İlçe halkı kartopu oynamak için soluğu parklarda aldı.


Ceylanpınar'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Öğrenciler okulların tatil edilmesini fırsat bilerek gece geç saatlerden itibaren kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Şanlıurfa Valiliği, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını aktardı. Kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Sabah iş yerlerini açan ilçe esnafı iş yeri önünde biriken karları temizledi. Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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