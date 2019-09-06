Suriye sınırında ABD ile ortak devriye: Türkiye 8 Eylül'de başlıyor, YPG'nin başladığı iddiası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında kara devriyelerine 8 Eylül'de başlanacağını açıkladı. Associated Press haber ajansı ise Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberde Suriye sınırının güneyinde ABD güçleri ile YPG'nin devriyelere 4 Eylül'den itibaren başladığını ileri sürdü.



Suriye sınırı güvenliğinden sorumlu birlik komutanları ile bir toplantı yapan Akar, Güvenli Bölge çalışmalarında hiçbir gecikmeye tahammüllerinin olmadığını belirterek "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık." dedi.