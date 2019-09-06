Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında ABD ile ortak devriye: Türkiye 8 Eylül'de başlıyor, YPG'nin başladığı iddiası
Son Dakika Dünya Haber

Suriye sınırında ABD ile ortak devriye: Türkiye 8 Eylül'de başlıyor, YPG'nin başladığı iddiası

1 saat önce

Suriye sınırında ABD ile ortak devriye: Türkiye 8 Eylül'de başlıyor, YPG'nin başladığı iddiası

Suriye sınırında ABD ile ortak devriye: Türkiye 8 Eylül'de başlıyor, YPG'nin başladığı iddiası, System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Suriye sınırında kara devriyelerine 8 Eylül'de başlanacağını açıkladı. Associated Press haber ajansı ise Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberde Suriye sınırının güneyinde ABD güçleri ile YPG'nin devriyelere 4 Eylül'den itibaren başladığını ileri sürdü.


Suriye sınırı güvenliğinden sorumlu birlik komutanları ile bir toplantı yapan Akar, Güvenli Bölge çalışmalarında hiçbir gecikmeye tahammüllerinin olmadığını belirterek "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Suriye, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama
Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü! 73 yaşında anne olan kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:46:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında ABD ile ortak devriye: Türkiye 8 Eylül'de başlıyor, YPG'nin başladığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]