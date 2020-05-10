Suriye sınırında Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü. - Son Dakika

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Suriye sınırında Anneler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü.
15 dakika önce
Anneler Günü, Suriye'nin sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki çiçekçi esnafının yüzünü güldürdü.
Anneler Günü, Suriye'nin sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki çiçekçi esnafının yüzünü güldürdü. Çiçekçiler aldığı siparişleri annelere teslim ediyor.
Ceylanpınar ilçesinde faaliyet gösteren çiçekçi esnafı, Anneler Günü nedeniyle artan çiçek satışlarının memnuniyetini yaşıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında yürütülen kısıtlamalar nedeniyle ekonomik anlamda kötü günler geçiren esnaf, Anneler Günü nedeniyle canlı çiçek satışında yüzde yüze varan bir satış gerçekleştirdiklerini ifade etti.Telefonla aldıkları siparişleri adreslere istenilen saatlerde teslim ettiklerini de anlatan ilçe esnaflarından İbrahim Güven, "Bu yıl aksine Anneler Günü'nde yapay çiçeklere oranla daha fazla canlı çiçek satışı gerçekleştirdik. Yöre halkının canlı çiçeklere rağbet etmesi işlerimizin açılmasına neden oldu" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 10:46 Kaynak: İHA
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