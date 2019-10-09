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Suriye sınırında anonslu harekat uyarısı

53 dakika önce

Suriye sınırında anonslu harekat uyarısıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, polis araçları ve belediyeden yapılan anonsla sınırdan uzak durmaları konusunda uyarıldı Akçakale sınır hattında...

Suriye sınırında anonslu harekat uyarısı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar, polis araçları ve belediyeden yapılan anonsla sınırdan uzak durmaları konusunda uyarıldı

Akçakale sınır hattında güvenlik tedbirleri arttırılırken polis araçlarındaki megafonlar ve Akçakale belediyesindeki hoparlörlerden yapılan anonslarla ilçe halkı sınırdan uzak durmaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca hoparlöründen yapılan anonslarda okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiği de duyuruldu.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından ilçede internet bağlantıları kesildi ve GSM operatörleri iletişime kapatıldı.

Suriye sınırında anonslu harekat uyarısı

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
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