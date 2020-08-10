- Suriye sınırında Antep fıstığı hasadı başladı

Kuru fıstığın kilosu 55 TL, yaş fıstığın kilosu ise 40-45 TL arasında

KİLİS - Suriye sınırını sıfır noktada bulunan Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığının hasadı başlarken, yaş fıstığın kilosu 40-45 TL arasında alıcı buluyor.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te de başlandı. Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Siirt'den sonra fıstık üretiminde 4'üncü sırada bulunuyor. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmış fıstıkları topluyor. Hasadın Eylül ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Fıstık üreticisi İsa Özuncu, Havaların sıcak gitmesi nedeniyle fıstık hasadının erken başladıklarını ifade ederek, "Fıstık yeşil altındır. Her insan fıstık yetiştiremez, Çünkü fıstık ağacı ekmekle yetişmez, özen ister, bakmak, ilgilenmez gerekir. Kızarmış fıstıkları topluyoruz. Çünkü toplanmaz ise hırsızlar tarafından fıstık çalınabilir. Kuru fıstığın kilosu 55 TL, yaş fıstığın kilosu ise 40-45 TL arasında değişiyor. Ama ilerleyen günlerde fıstık fiyatları böyle kalmaz, fiyatı artar, şuan yeni toplandığı için fiyat düşük, fiyatlar bu seviyede kalmaz artar" dedi.