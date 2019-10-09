Son Dakika Haberleri: Suriye sınırında askeri hareketlilik
Son Dakika Güncel Suriye sınırında askeri hareketlilik

Suriye sınırında askeri hareketlilik

1 saat önce

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ye destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.

Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ye ait birliğe katıldı.

Suriye sınırında askeri hareketlilik

Akçakale, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:29 Kaynak: AA
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